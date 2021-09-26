Москва, 26 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 сентября проведет в Кремле заседание Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что на заседании планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в России.

«Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что образ жизни главы государства не изменился — самоизоляция из-за COVID-19 внесла некоторые ограничения, но никаких поводов полностью менять образ жизни у Путина нет.

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