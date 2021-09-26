Москва, 26 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 40 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 26 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:27 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 17 рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано девять рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью в столичном регионе составит +4… +9 °С, днем +10… +13°С.