Москва, , 16:22 — REGNUM В случае введения со стороны Вашингтона новых ограничительных мер против 35 российских высших чиновников и бизнесменов Москве придется «отвечать мудро». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нам (властям России) придется отвечать мудро», — заявил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Палата представителей конгресса США приняла поправки в оборонный бюджет страны, предусматривающие ужесточение ограничительных мер против РФ. Поправки касаются новых санкций против ряда российских представителей, против суверенного долга России и газопровода «Северный поток — 2». Прежде чем документ станет законом, его должны рассмотреть в Сенате, а затем должен подписать глава Белого дома Джо Байден.