Москва, , 16:15 — REGNUM Три истребителя Су-35С Вооруженных сил России сопроводили американский стратегический бомбардировщик В-52Н над Тихим океаном. Об этом 26 сентября сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Су-35 Rob Schleiffert

Отмечается, что радиолокационные средства дежурных по ПВО сил ВВО обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель, которая приближалась к границе российского воздушного пространства.

Для классификации и сопровождения иностранного самолёта в воздух были подняты три истребителя Су-35С сил ВВО.

«Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана», — сообщили в центре, добавив, что нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолётов в воздухе не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля российский истребитель Су-27 сопровождал самолёт-разведчик ВВС США над Чёрным морем. После того как американский самолёт развернулся в сторону от границы, Су-27 благополучно вернулся на аэродром.

Полёт российского истребителя выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России допущено не было.

Читайте также: Над Чёрным морем перехвачен самолёт-разведчик ВВС США