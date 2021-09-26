Москва, 26 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Доля российских семей, имеющих один или несколько автомобилей, в 2021 году снизилось до 62%. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные социологического опроса ВЦИОМ.

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В 2018 году доля семей с автомобилем в России достигла максимального значения в 67%. В следующем году доля автовладельцев не изменилась, однако позже она стала сокращаться.

В 2021 году о наличии хотя бы одного автомобиля в семье сообщили 62% респондентов ежегодного опроса ВЦИОМ. Более одного автомобиля на семью имеет 15% участников опроса. В 2018 году этот показатель составлял 17%.

Также результаты опроса показали изменение модели использования автомобиля. Если в 2019 году личный авто ежедневно использовали 70% владельцев, то сейчас эта доля сократилась до 63%.

Аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов рассказал, что процесс снижения доли автовладельцев может быть связан с развитием каршеринга и возможностей взять попутчиков с помощью специальных сервисов при дальних поездках. При этом эксперт выразил сомнения в том, что в ближайшем будущем в России будет сокращаться доля автовладельцев.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев напомнил, что в России довольно много старых автомобилей, а средний возраст легкового авто составляет 13,5 лет. Поэтому за последние два года часть автопарка могли сдать в утиль. Эксперт предположил, что через несколько лет средний возраст авто в России сократится до 10 лет.