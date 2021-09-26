Москва, 26 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на увеличение доли должностного оклада в структуре денежного содержания государственных гражданских служащих, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и зарплата

Предусматривается исключение нормативов из федерального закона и определение их в порядке формирования и использования фонда оплаты труда, утверждаемом указом президента РФ.

«Регулирование нормативов формирования фонда оплаты труда на уровне указа президента Российской Федерации, обеспечивая необходимую стабильность, позволит предусмотреть особенности оплаты труда федеральных гражданских служащих различных федеральных государственных органов и при необходимости своевременно уточнять данные нормативы», — отмечается в сопроводительных документах.

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