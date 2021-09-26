Новосибирск, 26 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Прокуратуре Дзержинского района Новосибирска поручено проверить сообщение о нарушении прав ребёнка в детском саду. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Http://gradkostroma.ru Детский сад

«По сведениям СМИ воспитатель детского сада в Дзержинском райне Новосибирска причинила телесные повреждения девочке. Кроме того, как сообщено в «пабликах» социальных сетей, родители других воспитанников также подтвердили непедагогические методы воспитания их детей персоналом дошкольного образовательного учреждения», — уточнили в новосибирской прокуратуре.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по сообщению о причинении телесных повреждений ребёнку в детском саду организована доследственная проверка.