Турин, Италия, 26 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала может не принять участия в матче группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА с лондонской командой «Челси». Об этом 26 сентября сообщает Football Italia.

Alessandra De Luca Пауло Дибала

По информации источника, на данный момент неизвестно, сможет ли 27-летний футболист сыграть в матче с «Челси».

При этом ранее игрок получил мышечную травму в матче чемпионата Италии с командой «Сампдория» (2:1), когда на 10-й минуте открыл счет и почувствовал боль в ноге, из-за чего начал хромать и был заменен.

Отметим, матч группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Челси» состоится 29 сентября в Турине и начнется в 22:00 мск. Ответная игра пройдет в Лондоне 23 ноября.