Новосибирск, 26 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В аппарате антитеррористической комиссии прокомментировали ситуацию по факту сообщений о минировании торговых центров в Новосибирске. В АТК уточнили, что спецслужбы уже обследователи здания на предмет обнаружения взрывных устройств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телефонный терроризм

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальными службами проведено обследование зданий на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время объекты работают в обычном режиме», — рассказали в АТК Новосибирской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают отправителей сообщения. Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске утром сегодня, 26 сентября, эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких торговых центров.

Читайте также: В Новосибирске эвакуируют торговые центры