Москва, , 15:40 — REGNUM Очередная сессия Генассамблеи ООН запомнится такими темами, как борьба с пандемией коронавируса, проблемы климата, ситуация в Афганистане и предотвращение расползания международного терроризма, перечислил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Он обратил внимание ан то, что вновь поднимался и вопрос насчет эффективности ООН. Президент Украины Владимир Зеленский договорился до того, что назвал главную международную организацию «супергероем на пенсии, которого забыли и который теперь стар и слаб».

Совсем другое отношение к работе ООН и Совета безопасности было продемонстрировано во время речи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, указал Слуцкий в телеграм-канале.

Он согласен с Лавровым, что Совбез ООН необходимо адаптировать к реалиям полицентричности, расширив его странами Азии, Африки и Латинской Америки. Пора извлекать уроки из опасных последствий курса на подрыв ооноцентричной архитектуры, которая была сформирована по итогам Второй мировой войны и не раз служила надежной страховкой от катастрофических сценариев, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД России Лавров указал на то, что в настоящее время среди ведущих мировых держав нет согласия относительно принципов мироустройства. Он подчеркнул, что в этих условиях особо востребовано сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций.

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