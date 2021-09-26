Махачкала, 26 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Дагестане из-за непогоды остались без электроснабжения 35 тысяч человек. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба минэнерго Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

Сообщается, что без электроснабжения остались 35 тысяч человек, проживающие в 12 районах республики. В основном это горные районы Дагестана. Наиболее масштабные отключения в Тляратинском, Цунтинском иШамильскомрайонах.

Аварийно-спасательные бригады уже приступили к восстановлению энергоснабжения.