Кемерово, 26 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области и в городе Кемерово в ближайшие два часа с сохранением на ночь ожидаются гололёдные явления в виде налипания мокрого снега и гололёда, сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах — гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Torange.biz Гололёд

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Региональное управление МЧС России рекомендует жителям Кузбасса соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

«Водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде», — подчеркнули в ведомстве.