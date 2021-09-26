Крефельд, Германия, 26 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной Росси по хоккею Игорь Захаркин назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба «Крефельд Пингвин» после отставки с этого поста Кларка Донателли. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба немецкой команды.

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При этом ранее 63-летний российский специалист был консультантом тренерского штаба «Пингвинов», которые начали сезон с четырех подряд проигранных матчей и под руководством Захаркина одержали победу над командой «Изерлон Рустерс» (4:3).

Отметим, Игорь Захаркин ранее работал вместе с Вячеславом Быковым и дважды с ним становился обладателем Кубка Гагарина (с «Салаватом Юлаевым» и санкт-петербургским СКА). Кроме того, он был тренером хоккейное российской сборной.