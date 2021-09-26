Берлин, 26 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Бегун из Эфиопии Гуйе Адола стал победителем Берлинского марафона, пробежав дистанцию 42,195 км за 2 часа 5 минут 45 секунд. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марафон

Второе место занял представитель Кении Бетвел Йегон, отставший от победителя на +0.29 секунды, третье — еще один эфиопский спортсмен Кенениса Бекеле, отставание которого составило +1 минуту 02 секунды.

При этом все три первых места Берлинского марафона среди женщин стали представительницы Эфиопии. Первой к финишу пришла Готитом Гебреселасси, показавшая результат 2 час 20 минут 09 секунд, второй — Хивот Гебрекидан (отставание от лидера +1 минута 14 секунд) и третьей — Элен Тола (+2 минуты 56 секунд).

Отметим, в минувшем году Берлинский марафон был впервые отменен из-за пандемии коронавируса.