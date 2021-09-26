Москва, , 15:09 — REGNUM Голосуя за депутатов на выборах в Госдуму, граждане влияют на принятие решений при формировании правительства, новыми полномочия Госдума пользуется при необходимости, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства», — заявил Володин в передаче «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос, воспользуется ли новый созыв своими новыми полномочиями, полученными в соответствии с изменениями Конституции, Володин отметил, что «новые полномочия используются в зависимости от необходимости».

"Когда речь шла о созыве уходящем, появились вакансии, и Дума использовала свои полномочия при назначении новых министров, — сказал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на сегодняшний день каких-либо решений о возможных изменениях в составе правительства после прошедших в России выборов в Государственную думу РФ не принято.

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