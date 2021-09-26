Москва, 26 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Голосуя за депутатов на выборах в Госдуму, граждане влияют на принятие решений при формировании правительства, новыми полномочиями Госдума пользуется при необходимости, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства», — заявил Володин в передаче «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос, воспользуется ли новый созыв своими новыми полномочиями, полученными в соответствии с изменениями Конституции, Володин отметил, что «новые полномочия используются в зависимости от необходимости».

"Когда речь шла о созыве уходящем, появились вакансии, и Дума использовала свои полномочия при назначении новых министров, — сказал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на сегодняшний день каких-либо решений о возможных изменениях в составе правительства после прошедших в России выборов в Государственную думу РФ не принято.

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