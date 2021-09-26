Москва, 26 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ готово поддержать заявку Российского футбольного союза на проведение в России мирового первенства по мини-футболу. Об этом 26 сентября сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Как отметил вице-премьер, слова которого приводит ТАСС, Россия готова к принятию как можно большего числа соревнований международного уровня, так как это подтверждает ее статус ведущей мировой державы, а также восстанавливает и расширяет связи и позиции страны в мировом спортивном сообществе.

«У нас есть отличная инфраструктура, которая расширяется по поручению президента России. Много объектов продолжает строиться и реконструироваться — их необходимо загружать и использовать в полной мере. Правительство в лице Минспорта поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира (ЧМ — ред.) по мини-футболу, который, уверен, будет организован на высоком уровне», — сказал Чернышенко.

Также он уточнил, что Россия от проведения международных соревнований получает, как позитивный экономический эффект, так и социальный.

«Соревнования сильнейших спортсменов всегда привлекают внимание россиян и вовлекают их в занятия спортом и физической культурой. Это правильные ориентиры в поддержании здорового образа жизни, к которым мы стремимся», — заключил Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что положительная политика бывшего президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля в отношении России будет продолжена его преемником — Люком Тардифом.