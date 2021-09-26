Екатеринбург, 26 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В горбольнице №24 Екатеринбурга скончался пациент, привитый от COVID-19. Об этом в соцсети написал главврач учреждения Алексей Малинкин.

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Гражданин привился вакциной «Спутник V» три месяца назад. «Тяжёлая дисциркуляторная энцефалопатия и возраст», — рассказал Малинкин о причинах, которые не позволили пациенту пережить коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Свердловской области от ковида умерли уже 6127 человек.