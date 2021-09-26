Москва, 26 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Российские власти надеются на преемственность германской дипломатии в вопросе минских договоренностей после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

Напомним, что сегодня в Германии проходят очередные выборы в бундестаг. По их итогам будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером — Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не будет.

Песков отметил, что в германской дипломатии обычно прослеживается преемственность, поэтому стоит дождаться результатов выборов.

«Давайте дождемся все-таки результатов сегодняшних выборов. Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна», — сказала пресс-секретарь президента России.

Также Песков напомнил, что Минские соглашение и комплекс мер по их реализации содержат предельно конкретные и ясные формулировки.