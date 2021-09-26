Новосибирск, 26 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Новосибирске организована проверка по сообщению о нарушении прав инвалидов-колясочников из-за ликвидации парковочных карманов на улицах города. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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«В ходе мониторинга выявлена публикация об отсутствии надлежащего доступа к магазинам, образовательным и социальным учреждениям для людей с ограниченными возможностями (инвалидами) в связи с ликвидацией парковочных карманов на улицах Вокзальной магистрали, Титова и Станиславского в городе Новосибирске», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют причины и условия, способствовавшие нарушению прав инвалидов.