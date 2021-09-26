26 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова Лаврова о том, по какой причине российские ЧВК оказались в Мали.

Артур Савин, , 16:28 — REGNUM Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что правительство Мали попросило помощи у частной военной компании из России в борьбе с терроризмом, а российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого отношения, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Мали Ольга Шклярова © ИА REGNUM

"Ни у кого разве не вызывает возмущение куча американских и британских ЧВК, орудующих по всему миру? Но стоило только российскому где-то засветиться, так тут же куча недовольства и негатива. В конце концов, это же хорошо, когда Россия зарабатывает влияние в других странах. Мир точно не будет однополярным, а значит, можно не так опасаться западной коалиции, которая попытается поглотить весь мир!» — указывает Стас С.

Многие пользователи оказались солидарны в оценке происходящего с российским министром иностранных дел. Граждане не считают, что власти России должны нести ответственность за решение руководства Мали нанять российских сотрудников ЧВК.

«Государство не отвечает за военные частные компании, нет таких обязательств. Почему в таком случае никто не судил американские частные военные фирмы за те преступления, которые они совершили? А их хозяев из руководства США? Либо требуйте от всех участников соблюдения одних и тех же правил, либо не мешайте России отстаивать за рубежом свои интересы», — пишет Михаил С.

Силы MINUSMA в Мали (сс) Preoce

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия в данном случае не нарушила ни одно международное обязательство, поэтому предъявлять претензии по этому поводу не за что.

«Россия всегда выполняла и будет выполнять международные договоры. Частные военные компании никаким образом к государственным органам Российской Федерации отношения не имеют. Пусть Франция кусает себе уши, ребята из России просто решили помочь властям Мали. Имеют полное на это право», — считает Виталий К.

Часть людей считает, что реакция российского МИД говорит о том, что Россия чувствует себя на международной арене пока что не настолько уверенно, как этого хотелось бы её гражданам.

«Вообще непонятно, почему Лавров считает правильным себя так вести. Ну ведь всем же понятно, что российские ЧВК есть, власти Российской Федерации о них знают и направляют в тех или иных направлениях, чтобы отстаивать интересы нашей страны. Чего бояться? Или, вернее, кого?» — задаётся вопросами Дмитрий И.

«Пора российским властям сделать более уверенное лицо и перестать всему миру пудрить мозги и прикидываться бедненькими. Почему Штатам можно, Британии можно, Франции можно, а России нельзя? Надоело уже», — отмечает Роман С.

Ряд пользователей указывает на то, что российские ЧВК на территории Мали, скорее всего, оказались неслучайно и позволят в решающий момент избежать политической катастрофы в стране.

«Поддержать правительство Мали в трудный час — это не плохо, а очень даже правильно. Там ситуация такая, что, скорее всего, стоит ждать очередной цветной «революции» от западных манипуляторов», — подозревает Алексей Л.

Напомним, 25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время брифинга в ООН о том, что правительство Мали попросило помощи у частной военной компании из России в борьбе с терроризмом, а российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого отношения. Он отметил, что руководство Мали пришло к такому решению из-за желания Франции сократить воинский контингент в республике.