Владимир Павленко, 26 сентября 2021, 15:21 — REGNUM 26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Показательно, что к этой дате оказались приуроченными два события. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к всеобщему ядерному разоружению, использовав даже для этого эпистолярную патетику. Дословно: «Почти четырнадцать тысяч единиц ядерного оружия сейчас хранится во всём мире… Человечество недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного противостояния, уничтожить арсеналы и вступить в новую эру доверия и мира». А бывший заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам, китайский дипломат Ша Цзукан, напротив, призвал к смене прежних стратегических концепций ядерного применения, которыми КНР руководствовалась с 60-х годов, и к переходу к готовности к превентивному применению ядерного оружия для борьбы с западной, конкретно американской политикой альянсов.
Почему прав Ша Цзукан, а напоминающий пресловутого «кота Леопольда» А. Гутерреш — нет? Владимир Даль, по праву считающийся знатоком русской словесности, приводил русскую пословицу, которую присвоил себе некто Солженицын: «Волкодав прав, людоед — нет!». Слова Гутерреша, как и сам этот памятный «день», исполнены крайнего цинизма и преследуют людоедские цели. Чтобы доказать это, необходим экскурс в самый начальный период истории проблемы, сегодня порядком подзабытый. Ведь именно в расчете на короткую память человечества международные институты и их олигархические пастухи занимаются демагогией «нераспространения», будь то ситуация с новыми альянсами или с ядерной программой КНДР. Вот выдержка из Фултонской речи Уинстона Черчилля (5 марта 1946 г.); она объемная, но из приводимого фрагмента нельзя вычеркнуть ни одного предложения, ибо это нам потребуется дальше.
Вернувшись к этой теме через полгода, в ходе лекции в университете Цюриха, известной под темой «Трагедия Европы» (19 сентября того же 1946 г.), У. Черчилль продолжил рассуждения на эту тему.
Суммируем. Черчилль, в промежутке между двумя премьерствами наделенный ролью «говорящей головы» англосаксонского Запада (не случайно он постоянно спекулирует на «англоязычии» «демократических» народов), постоянно возвращается к ядерной теме, и главное, что его волнует, — сохранение монополии Запада на ядерное оружие. Черчилль не чурается откровенной демагогии, рассуждая о достоинства американской «демократии», и это через год после Хиросимы и Нагасаки. При этом он (внимание, это исключительно важно!) обусловливает право (!) на применение ядерного оружия «защитой прав и свобод» («если вы еще не пользуетесь «Тайдом», то мы летим к вам»). Черчилль откровенно запугивает аудиторию — и в Фултоне, и в Цюрихе — перспективой утраты ядерной монополии и рисует ужасы многостороннего ядерного сдерживания (в чём, как видим, он заблуждался, и понятно, почему).
Кто наделил Черчилля функциями пропагандиста и агитатора за ядерную монополию США? Автор, очень мягко говоря, не сторонник Макаревича, но эта песня — гениальная; правда, когда он ее писал, имел в виду явно не Черчилля и не предполагал, что формулирует методологический принцип глобальной политики. Иначе бы тридцать раз подумал.
Кукол дергают за нитки. На лице у них улыбки, И играет клоун на трубе. И в процессе представленья Создается впечатленье, Что куклы пляшут сами по себе.
«Концептуальные» круги, использующие в виде кукол политиков даже такого уровня, как Черчилль, собственной персоной редко выходят из-за кулис, разве что в самом конце спектакля, когда игра сыграна и «хозяин гасит свечи — кончен бал и кончен вечер». Исключение, которое тогда же, на фоне ядерной монополии Запада, было сделано по ядерному вопросу, причем точно по лекалам, которые вычертил Черчилль, настолько показательно и эксклюзивно, что язык не поворачивается утверждать, будто оно подтверждает правило.
Это из доклада «Наше глобальное соседство» (Our Global Neighborhood), представленного в 1995 году совместной, с участием ООН и Социнтерна, Комиссией по глобальному управлению и сотрудничеству во главе с Ингваром Карлссоном, социал-демократическим экс-премьером Швеции (с. 242 в издании 1996 г., изд. «Весь мир»). В этом документе, к слову, прописано очень многое из того, что происходит сегодня, то есть он программный, именно концептуальный. Кто такой Барух? Крупный американский олигарх, советник двух президентов США — Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта, то есть человек, стоявший около кормила той власти, что создавала ФРС и формировала миропорядки после Первой и Второй мировых войн. По донесениям советской разведки И.В. Сталину еще в 30-е годы, именно Барух в партнерстве со своим британским «визави» лордом Бивербруком извлекли Черчилля из политического небытия после серии его провалов на министерских постах в Первую мировой войну. И убедили англосаксонские правящие круги по обе стороны Атлантики выдвинуть его в премьер-министры; самому же Черчиллю, который еще в 1935 году восхищался и увлекался Гитлером, строго-настрого наказали забыть про «зигзаги» молодости, после чего тот сразу же превратился в «непримиримого врага» бесноватого фюрера. «Для любимого дружка ‑ и сережку из ушка…». Наглядный пример влияния Баруха в американской элите таков. В августе 1950 года, на 80-летнем юбилее магната Дуайт Эйзенхауэр, полный генерал, недавний главком экспедиционного корпуса союзников на «втором фронте» и будущий (через два года) президент США, обратился к юбиляру со следующим проникновенным тостом. «Много лет назад, когда я был простым майором и попал в трудную жизненную ситуацию, я обратился за советом ко всеми уважаемому человеку. И я вам, г-н Барух, за этот совет очень признателен!..».
Иначе говоря, отстаивая ядерную монополию США, Черчилль подпевал Баруху, а когда «не срослось», Баруху, которой всячески избегал публичности, скрепя сердце пришлось появиться на публике со своим планом. Каков же при Сталине был уровень советского суверенитета, что и Барух, вслед за Черчиллем, был Москвой послан по известному «эротическому» маршруту, и советская атомная бомба, разрушившая ядерную монополию США, чего как огня боялись связанные с Барухом пастухи западных элит, стала реальностью!
Итак. Как видим, ядерное оружие создали (и применили!) США, причем очень похоже, что с помощью материалов и технологий, полученных в последние недели и дни войны из Третьего рейха. Нацистское происхождение, олицетворенное Вернером фон Брауном, имеет и американский ракетный потенциал. Черчилль же в Фултоне и Цюрихе потребовал ядерной монополии Запада, но ответственность за «гонку ядерных вооружений», разумеется, возложили на Москву, в вину которой поставили отказ от «плана Баруха». Ведь когда американцы предложили Комиссии по атомной энергии ООН «пакет разнообразных мер», стало ясно, что ими предпринимается попытка реализации фултонской задумки обходным путем с помощью управляемой теми же США Генеральной Ассамблеи ООН. Ядерная монополия оставалась бы у комиссии, в которой право вето не предусмотрено. Стало быть, контролем над глобальным ядерным арсеналом — только не напрямую, а с помощью проамериканского «агрессивно-послушного большинства» — завладели бы США. Ввиду запрета на «национальные» ядерные вооружения Советский Союз ничего не смог бы этому противопоставить. И нашей стране с позиции силы просто продиктовали бы чужую и враждебную нам волю.
Перебрасываем мостик в современность. Многостороннее ядерное сдерживание, вопреки камланиям Черчилля и ему подобных, оказалось эффективнейшим средством предотвращения ядерной катастрофы, что впоследствии вынужденно признала даже его однопартийная последовательница Маргарет Тэтчер. И стало понятно, что озабочен Запад был отнюдь не глобальной безопасностью, а тем, что с ликвидацией ядерной монополии США уже не смогут безнаказанно диктовать свою волю другим странам и народам, опираясь на скупленные на корню «национальные» элиты, представленные в Генеральной Ассамблее ООН. С этих позиций понятно, что нынешний «антиядерный» призыв генсека ООН — дешевая комедия с подачи США и их союзников. На деле же речь идет о том, чтобы, расширяя существующие и создавая новые военные блоки (пример AUKUS), с помощью «миротворческой» демагогии своих марионеток, вроде А. Гутерреша, связать руки стратегическим оппонентам Запада, в число которых официально включен Китай, а Россия находится изначально и всегда.
Почему, в отличие от генсека ООН, прав его бывший китайский заместитель Ша Цзукан? Вопрос тоже с предысторией, но уже короткой. После распада СССР американскими стратегами был взят курс на приобретение решающего стратегического военного превосходства с помощью двух факторов. Во-первых, за счет практического воплощения стратегии ГНУ — глобального неядерного удара (высокоточными средствами поражения), причем, в идеале, — из режима постоянной боеготовности, без приведения стратегических сил в повышенные ее степени, что легко обнаруживается средствами объективного контроля потенциального противника. Во-вторых, путем сочетания этой стратегии с режимом нераспространения для неядерных стран и всеобъемлющим ядерным разоружением для стран, владеющих ядерным оружием. Желательно — «нулевого варианта», то есть полного ядерного разоружения, как уже предлагал Барак Обама. В Пентагоне небезосновательно полагали, что, обнулив ядерный потенциал России, а в перспективе и Китая, США за счет технологического превосходства, обеспеченного потенциалом ГНУ, обретут решающее и полное военное превосходство, закрыв вопрос о любых возможных конкурентах, а тем более противниках.
Именно тогда США и совершили тот промах, который заставляет их сегодня так нервничать. Уверовав с подачи Бжезинского и прочих интеллектуалов в необратимость подкупа российской элиты, а также в незыблемость торгово-экономической взаимозависимости с Китаем, Вашингтон опережающими темпами вложился в ГНУ, забросив модернизацию СЯС — стратегических ядерных сил. И когда уничтожить российский потенциал ядерного сдерживания не получилось, более того, он был своевременно модернизирован, а американские СЯС без достаточных вложений в НИОКР принялись деградировать, выяснилось, что ставка на ГНУ бита. Сейчас американская сторона очень сильно принялась обновлять свои СЯС, но время упущено: чтобы догнать Россию, потребуется как минимум одно-два десятилетия, а тем временем предстоящим развертыванием своих СЯС занялся и Китай. Расположение позиционных районов китайских МБР — межконтинентальных баллистических ракет — на севере страны, вопреки расхожим спекуляциям в ряде СМИ, говорит о долговременном характере российско-китайского сближения и о высоком уровне взаимного доверия. Ибо, во-первых, создаваемые позиционные районы — военным любой страны это понятно — находятся в пределах досягаемости оперативно-тактическими средствами (средней дальности), причем с весьма небольшим подлетным временем. Во-вторых, в случае полноценного военного конфликта в США они технически могут быть взяты под защиту российских средств ПВО и ПРО, часть которых будет способна действовать с российской же территории. А вот для аналогичных сил США и их сателлитов, что по AUKUS, что по Quad, применяемых с моря, откуда только и можно «достать» строящиеся позиционные районы, подлетное время увеличивается до значений, абсолютно недостаточных для одностороннего гарантированного уничтожения. То есть с развертыванием своих МБР Китай решительно продвигается к паритету с США и Россией. Только вот американские стратеги, скорее всего, окажутся перед необходимостью суммировать противостоящие им потенциалы, добавляя к ним еще и северокорейский.
В этой ситуации дело остается за малым. Внести в концептуальные документы КНР, связанные с национальной обороной, положения, которые позволяют в условиях подтвержденной неизбежности ядерного нападения нанести по изготовившимся к нему ядерным силам противника превентивный удар, сорвав его агрессивные замыслы и существенно ограничив его потенциал последующих военных действий. Именно это и предложил Ша Цзукан. К слову, Россия такие изменения давно уже внесла и, в условиях существенного перевеса противника в конвенциональных силах, отказалась от провозглашенного еще в советскую эпоху «неприменения ядерного оружия первыми». Американских соискателей Pax Americana — мирового господства в однополярном мире — все послевоенные годы предостерегали от игр с огнем. В ответ неизменно звучало: «Есть вещи поважнее, чем мир» (генерал А. Хейг, госсекретарь при Р. Рейгане). И выдвигались планы «ограниченной ядерной войны», «звездных войн» (пресловутая СОИ — стратегическая оборонная инициатива) и т.д. Ну что ж, «за что боролись — на то и напоролись», разбудив таки «лихо», переставшее быть «тихим».
»Вольному — воля, а спасенному — рай», господа!