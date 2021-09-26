Тюмень, 26 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Команда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) стала победительницей в мужской эстафете 4×7,5 км на чемпионате России (ЧР) по летнему биатлону, который проходил в Тюмени. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Биатлон

В составе сборной ХМАО выступали Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Вадим Филимонов и Семен Сучилов, которые прошли дистанцию за 1 час 19 минут 50 секунд с 12 промахами и одним штрафным кругом.

Второй финишировала сборная Башкирии, за которую выступали Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов, которые отстали от победителей на +1 минуту 03,3 секунды при 12 промахах и двух штрафных кругах. Третье место заняла команда Центрального федерального округа в составе Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев и Даниил Фомин, отставшие от лидеров на +1 минуту 15,5 секунды при девяти промахах.

Отметим, чемпионат России по летнему биатлону проводился в Тюмени с 23 сентября.