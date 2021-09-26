Омск, 26 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 46-летняя местная жительница. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.

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По её словам, в январе 2021 года знакомая ей предложила вступить в инвестиционный проект «Инвест маркет». Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся менеджером проекта, и предложил инвестировать в торговлю валютами, а также драгоценными металлами и акциями различных компаний.

Получив согласие, «менеджер» посоветовал потерпевшей зарегистрироваться на бирже, для чего потребовались её паспортные данные. После чего женщине начали звонить сразу несколько менеджеров, «помогавших» пополнить счёт в личном кабинете. Омичка сообщила им данные банковских карт и коды списания денег.

«Денежные списания происходили до февраля, в общей сложности с её карты списали 1 215 000 рублей. Все это время «менеджер» находился на связи с потерпевшей и рассказывал ей о ходе инвестирования. В марте женщина перевела на указанный ей счет еще 172 000 рублей и 1 132 000 рублей через банкоматы», — отметили в ведомстве.

Лишь спустя некоторое время горожанка поняла, что «менеджеры» являются мошенниками, после чего обратилась в полицию. Всего она потеряла 2,5 млн рублей, которые взяла в кредит.