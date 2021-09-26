Кроссовер Volkswagen подорожал в России на 500 тыс. рублей за два года
Москва, 26 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Стоимость одного из самых популярных кроссоверов в России Volkswagen Tiguan в базовой комплектации выросла на полмиллиона рублей за последние два года. Об этом свидетельствуют данные портала «Цена Авто».
Вскоре после выхода на российский рынок кроссовер Tiguan стал второй по популярности моделью бренда Volkswagen в России. В мире кроссовер также пользуется широкой популярностью, входя в тройку самых продаваемых автомобилей этого класса.
Эксперты портала «Цена Авто» проследили динамику цен на эту модель в России за последние два года. В сентябре 2019 года стоимость Volkswagen Tiguan в базовой комплектации составляла 1,5 млн рублей. В максимальной комплектации автомобиль стоил 2,6 млн рублей.
К сентябрю 2021 года стоимость этой модели в минимальной комплектации выросла на 500 тыс. рублей, в максимальной — на 600 тыс. рублей. В процентном соотношении прирост составил 33% и 22% соответственно.