Москва, 26 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Стоимость одного из самых популярных кроссоверов в России Volkswagen Tiguan в базовой комплектации выросла на полмиллиона рублей за последние два года. Об этом свидетельствуют данные портала «Цена Авто».

M 93 Volkswagen Tiguan

Вскоре после выхода на российский рынок кроссовер Tiguan стал второй по популярности моделью бренда Volkswagen в России. В мире кроссовер также пользуется широкой популярностью, входя в тройку самых продаваемых автомобилей этого класса.

Эксперты портала «Цена Авто» проследили динамику цен на эту модель в России за последние два года. В сентябре 2019 года стоимость Volkswagen Tiguan в базовой комплектации составляла 1,5 млн рублей. В максимальной комплектации автомобиль стоил 2,6 млн рублей.

К сентябрю 2021 года стоимость этой модели в минимальной комплектации выросла на 500 тыс. рублей, в максимальной — на 600 тыс. рублей. В процентном соотношении прирост составил 33% и 22% соответственно.