Пермь, 26 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Перми рабочий по комплексному обслуживанию корпуса номер два Алексей Полушкин помог студентке, раненной в живот. Об \этом сообщили журналистам в вузе.

Следственный комитет России Пермский государственный университет после стрельбы

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О стрельбе мужчина узнал от своего руководителя — коменданта корпуса. Он проверил, закрыты ли двери, нажата ли тревожная кнопка. А возле турникета сотрудник увидел студентку и до прибытия медиков поддерживал её в сознании. Мужчина не дал ей перевернуться, иначе бы кровотечение могло усилиться, массировал для её успокоения точку на кисти руки и продолжал разговаривать с ней.

Затем на помощь пришли фельдшер вуза, психолог, сотрудница одного из деканатов и охранник здания.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор края Дмитрий Махонин пообещал наградить и отметить всех, кто помогал спасать людей. Напомним, стрельба в университете произошла 20 сентября.