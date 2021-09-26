Омск, 26 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 83 013. За минувшие сутки выявили 365 новых случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались семь пациентов, а всего жертвами COVID-19 в регионе стали 2195 человек. Выздоровели к настоящему времени 63 392 ковид-пациента, в том числе 465 за последние сутки.

«617 757 человек привиты от коронавируса, из них 534 389 человек получили оба компонента вакцины», — отметили в оперштабе.