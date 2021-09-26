Новосибирск, 26 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Новосибирске по сообщению о причинении телесных повреждений ребёнку в детском саду организована доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Детский сад

«В ходе мониторинга информации выявлена публикация о том, что в дошкольном учреждении в Дзержинском районе города Новосибирска воспитатель причинила телесные повреждения ребёнку. Кроме того, в статье содержаться сведения о нарушениях методов воспитания детей сотрудниками детского сада», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц детского сада.