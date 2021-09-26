Москва, , 14:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к «действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым». Об этом сегодня, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Пескова, российский лидер затребовал всю информацию, чтобы убедится в том, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) гарантирует честность выборов.

Сам Песков отметил, что он, как рядовой избиратель, надеется, что программе по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города страны.

Кроме того, Песков подчеркнул, что использование блокчейна гарантирует, что результаты ДЭГ невозможно изменить постфактум.