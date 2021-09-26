Берлин, 26 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) о проведении чемпионата мира по натурбану в 2023 году в Москве не утвердило правление федерации. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба FIL.

Санный спорт

«После консультации с юридическим отделом FIL определено, что заявка Федерации санного спорта России и решение конгресса FIL о проведении чемпионата мира в Москве являются нарушением решения Спортивного арбитражного суда», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом 25 сентября конгресс FIL в Зальцбурге принял решение по проведении мирового первенства по натурбану 2023 года в столице России.

Отметим, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), утвердив санкции в отношении спортсменов из России, которым до 2022 года запрещено выступать с флагом и гимном своей страны.