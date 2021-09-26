Москва, 26 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Северном административном округе Москвы сотрудники ДПС остановили Mercedes для проверки, но водитель напал на полицейских с оружием, а затем скрылся. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщают столичные СМИ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сотрудник ДПС

Уточняется, что инцидент произошел на улице 8 Марта. По данным полиции за рулем Mercedes был мужчина средних лет. По какой причине он угрожал сотрудникам полиции оружием и почему скрылся — не сообщается.

В настоящий момент нападавшего ищут.