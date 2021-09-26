Абакан, 26 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Хакасии с 1 января 2021 года зарегистрировано 715 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В выходные зарегистрировано четыре новых случая смерти — скончались женщины в возрасте 62, 65, 83 лет и 91 года с диагнозом COVID-19.

По состоянию на 26 сентября в ковидных стационарах республики лечатся 743 пациентов, 18 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё более 2 тыс. человек проходит лечение на амбулаторном режиме.