Пекин, 26 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Целью Xiaomi является выход на первое место в мире по числу продаж смартфонов, заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь. Об этом сообщает портал GizChina.

Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine Магазин Xiaomi

В июле 2021 года Xiaomi впервые удалось обойти американского производителя Apple по объёмам продаж смартфонов. Это позволило китайской компании выйти на второе место в мире по объёмам производства. Первую строчку удерживает южнокорейский производитель Samsung.

Глава Xiaomi заявил, что следующей масштабной целью компании является выход на первое место. Он добавил, что бизнес всегда связан с рисками, поэтому компании придётся проявить терпение. Лэй Цзюнь отметил, что Xiaomi поможет добиться поставленных целей переход к интеллектуальному производству с расширением применения современных технологий.

Эксперты связывают рост продаж смартфонов Xiaomi в последний год с проблемами другого китайского производителя — Huawei. Из-за санкций правительства США эта компания резко сократила объёмы производства смартфонов. Xiaomi удалось захватить значительную часть освободившейся доли рынка.