Краснодар, 26 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Обязанности главного тренера футбольного клуба «Краснодар» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (ПРЛ) с командой «Сочи» станет Александр Ермакович. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

При этом ранее главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко получил дисквалификацию на три матча (один — условно) РПЛ за то, что допустил нецензурные выражения в отношении «официальных лиц» в матче 8-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:0).

Отметим, матч девятого тура РПЛ между командами «Сочи» и «Краснодар» состоится 26 сентября в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.