Салехард, 26 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. На Ямале за 25 сентября обнаружили ещё 98 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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За весь период пандемии таких случаев в регионе выявили уже 50 066. Вылечились 48 175 пациентов.

Ещё два гражданина умерли от COVID-19. С начала пандемии скончавшихся стало уже 684.