Москва, 26 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов 26 сентября прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Впечатляющее выступление», — написал российский спортсмен на своей странице в соцсети Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Александр Усик победил Энтони Джошуа и и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в поединке