Ханты-Мансийск, 26 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Югре за 25 сентября зафиксировали ещё 179 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них у 27 диагностирована пневмония. Ещё у 152 граждан выявили ОРВИ.

За весь период пандемии в округе обнаружили 74 476 заразившихся. Вылечились уже 70 908 человек.