Берлин, , 13:43 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер со своей супругой Эльке Бюденбендер сегодня, 26 сентября, проголосовали на выборах в германский бундестаг.

Бундестаг Times

Напомним, что сегодня проходят очередные выборы в бундестаг. По их итогам будет сформировано новое германское правительство во главе с новым канцлером — Ангела Меркель навсегда уходит с поста главы германского правительства.

Штайнмайер и его супруга пришли на избирательный участок, оборудованный в школе на западе Берлина.