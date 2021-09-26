Санкт-Петербург, 26 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Положительная политика бывшего президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля в отношении России будет продолжена его преемником — Люком Тардифом. Об этом 26 сентября заявил новый глава IIHF в интервью ТАСС.

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«Мы много лет работаем вместе, и нельзя бросать в мусорную корзину то, что было сделано, так как это хорошее наследие. Вы не можете быть президентом международной федерации и не общаться, и взаимодействовать с такими федерациями, как российская», — сказал Тардиф, отвечая на вопрос о том, продолжит ли он политику Фазеля в отношении России.

Также новый президент IIHF добавил, что он разделяет мнение о том, что хоккей и политика не должны пересекаться, каковое высказывал и его предшественник.

«Да, и это было в моей предвыборной программе. Мы должны быть аполитичны. Если этого не придерживаться, нет пути для организации международных соревнований под какой угодно эгидой — IIHF, Международного олимпийского комитета (МОК) или чьей-то еще. Нам нужно выйти из-под этого давления. Игра есть игра, и хоккеисты не должны быть вовлечены в политику или что-то подобное», — отметил Традиф в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября стало известно, что новым главой Международной федерации хоккея (IIHF) был избран Люк Тардиф.