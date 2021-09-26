Москва, , 13:38 — REGNUM Доклад разведки США о происхождении коронавируса является совершенно политизированным и непрофессиональным. Так заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью телеканалу RT.

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Напомним, что американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Доклад вышел весьма странным, в нем американские спецслцжбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. Но при этом к единому мнению участники расследования так и не пришли. В качестве основных рассматриваются две версии происхождения SARS-CoV-2: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.

Нарышкин охарактеризовал доклад. как излишни политизированным, а местами и просто непрофессиональным.

«Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые и политизированные оценки, что, конечно, несвойственно разведслужбам и является непрофессиональным. Я думаю, что это связано с кризисом, вызванный попытками разведки политизировать свою деятельность», — сказал Нарышкин.

При этом сам Нарышкин сослался на некоторые исследование и высказал мнение, что SARS-CoV-2 появился в природе естественным путем.