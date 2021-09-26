Москва, 26 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Срок службы смартфонов и других гаджетов за последние годы сократился из-за расширения функционала устройств. Об этом рассказал владелец сервиса по ремонту смартфонов MobileService365 Илья Антоненков РИА Новости.

Ремонт смартфона

Простые мобильные телефоны могли работать в течение долгих лет, исправно выполняя несложные задачи. Однако современные смартфоны могут выйти из строя через пару лет после покупки.

Владелец сервиса по ремонту смартфонов объяснил, что сокращение срока службы устройств связано с расширением функционала. При проектировании каждого узла гаджета инженеры рассчитывают на гарантированное время работы.

«Сейчас общий цикл проектирования устройства гораздо меньше, чем несколько лет, — производителям проще воткнуть процессор мощнее, чем отлавливать баги и оптимизировать программное обеспечение», — подчеркнул Антоненков.

Руководитель ремонтной мастерской «Компьютерная клиника 026» Дмитрий Симунин добавил, что для продления срока службы гаджетов рекомендуется беречь технику от вредного воздействия. К поломке устройства может привести не только физическое повреждение (например, при падении), но и резкий перепад температур.