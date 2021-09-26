Удомля, Тверская область, 26 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Четвертый энергоблок Калининской атомной электростанции (Тверская область) был остановлен из-за срабатывания автоматики. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Александр Лебедев Калининская АЭС

«26 сентября в 10:01 по московскому времени действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются», — сказано в сообщении «Росэнергоатома».

При этом подчеркивается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблока не выявлено. В работе остаются три энергоблока Калининской АЭС.

радиационный фон в районе атомной станции и на прилегающих территориях находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.