Новосибирск, 26 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Медицинские учреждения районов Новосибирской области получили 52 единицы санитарного транспорта. Транспорт приобретён по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Zdrav.nso.ru Новые санитарные автомобили получили медики Новосибирской области

«Он нужен для доставки пациентов к медикам, медиков — до места жительства пациентов. Также на санитарном транспорте перевозят биоматериалы для лабораторных исследований и лекарства жителям отдалённых районов», — отметили в министерстве здравоохранения региона.

Санитарный транспорт закупается на средства консолидированного бюджета Новосибирской области. Большинство закупок больницы сделали самостоятельно, 17 машин закуплены и поставлены централизовано Минпромторгом России. Всего в 2021 году в районы Новосибирской области закупят 86 санитарных машин.