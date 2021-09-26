Новосибирские медики получили более 50 новых санитарных автомобилей
Новосибирск, 26 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Медицинские учреждения районов Новосибирской области получили 52 единицы санитарного транспорта. Транспорт приобретён по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
«Он нужен для доставки пациентов к медикам, медиков — до места жительства пациентов. Также на санитарном транспорте перевозят биоматериалы для лабораторных исследований и лекарства жителям отдалённых районов», — отметили в министерстве здравоохранения региона.
Санитарный транспорт закупается на средства консолидированного бюджета Новосибирской области. Большинство закупок больницы сделали самостоятельно, 17 машин закуплены и поставлены централизовано Минпромторгом России. Всего в 2021 году в районы Новосибирской области закупят 86 санитарных машин.