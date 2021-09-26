Бангкок, 26 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Национальный комитет по политике в области электромобилей Таиланда представил планы по полному отказу от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Anonyme Автомобильный завод

Таиланд является одним из крупных центров полного цикла производства автомобилей. В этой стране расположены заводы Toyota, Honda, Nissan, Great Wall Motors, Mercedes-Benz и других производителей со всего мира.

Национальный комитет по политике в области электромобилей Таиланда представил план по развитию автомобилестроительной промышленности, предусматривающий полный отказ от выпуска авто с ДВС к 2035 году. В правительстве Таиланда планируют, что к 2025 году в стране будет выпущен один миллион электромобилей. К 2035 году этот показатель должен достичь 18,4 млн единиц.

Часть из производимых электромобилей будет поставляться на внутренний рынок. Ожидается, что в текущем году в Таиланде будет продано около 55 тыс. электрических авто.