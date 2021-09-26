Москва, 26 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило российскому бойцу Петру Яну поединок за звание временного чемпиона организации с представителем США Кори Сэндхагеном. Об этом 26 сентября сообщил менеджер спортсмена из России Саят Абдрахманов.

(сс) MMAnytt Петр Ян

«Предлагали (Сэндхагена). Дал он согласие или нет — еще не знаю. Ти Джей Диллашоу травмирован, Роб Фонт отказался», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее американский спортсмен Алджамейн Стерлинг из-за травмы отказался от поединка с Яном, который должен был пройти 30 октября.

Напомним, 7 марта Петр Ян проиграл в результате дисквалификации Стерлингу и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).