Кемерово, 26 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Городские службы Кемерова устраняют последствия сегодняшнего снегопада. Под тяжестью снега начали ломаться и падать ветки деревьев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снегопад

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«В Единую дежурную диспетчерскую службу продолжают поступать звонки о сломанных ветках и упавших деревьях, — об этом сообщает сайт A42.RU со ссылкой на мэрию города. — На 11:00 поступило 128 звонков, по 18 адресам специалисты Кемеровской службы спасения уже завершили работы».

Работают два экипажа службы спасения. К устранениям последствий снегопада подключились специалисты управляющих компаний.