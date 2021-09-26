Чита, 26 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Забайкалье мирно уживаются между собой представители 126 национальностей. Об этом было заявлено на заседании краевой комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 24 сентября.

Коренные народы севера

По словам первого заместителя руководителя администрации губернатора Забайкальского края Александра Якимова, на территории региона не зарегистрировано конфликтов на национальной почве.

По словам заместителя главы Карымского района Ларисы Кузнецовой, диаспор в муниципалитете не зарегистрировано, но все проживают в согласии.

«Особенно полюбились жителям Карымского района национальные праздники, которые стали уже доброй традицией. Конфликтов на межэтнической почве не возникает», — пояснила чиновница.

Аналогичную информацию доложил и глава администрации Хилокского района Юрий Шишмарев, где также на постоянной основе организована досуговая деятельность с привлечением представителей разных национальностей.

Заместитель министра спорта Забайкальского края Андрей Середкин рассказал, что в настоящее время ведется подготовка к спартакиаде между национальными диаспорами, которая пройдет 25 и 26 сентября на стадионе Локомотив. Также в крае реализуется грантовая деятельность, направленная на гармонизацию межэтнических отношений.

По информации заместителя начальника управления по внутренней политики администрации губернатора Забайкальского края Дениса Таскина, в 2021 году проведен конкурс грантов среди НКО для реализации общественных проектов по укреплению гражданского единства в регионе. «Финансирование конкурса составило 1,5 миллиона рублей. По итогам конкурса победителями стали четыре организации, сумма гранта составила 390,5 тысячи рублей для каждой организации. В следующем году сумма увеличена до 2,5 миллиона рублей», — уточнил он.

Кроме того, на коллегии было решено запланировать торжественные мероприятия в честь 20-летия Ассамблеи народов Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье самыми многочисленными являются шесть национальностей. Это: русские, буряты, татары, киргизы, армяне и азербайджанцы.

Читайте также: Названы самые многочисленные народности, проживающие в Забайкалье