Тюмень, 26 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Тюменской области 25 сентября обнаружили 231 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

С начала пандемии в регионе выявили уже 60 823 заразившихся. Вылечились 53 034 человека.

Из числа новых пациентов зафиксировано 16 детей. А 25 госпитализированных граждан подключены к аппаратам ИВЛ.