Новосибирск, 26 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Новосибирске на сегодня, 26 сентября, примерно 95% жилых домов с отоплением. Остался финальный этап графика запуска тепла в жилых домах. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Сегодня и завтра подключаем дома в нескольких районах города», — уточнили в СГК.

В компании подчеркнули, что не во всех домах отрегулировано внутридомовое оборудование — это сейчас наиболее частая причина отсутствия тепла. Отрегулировать его может специалист управляющей организации. Процесс подключения также осложняют дефекты, проявившие себя на этапе запуска. Кроме того, не везде в норме режимы подачи теплоносителя.