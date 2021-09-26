Москва, , 12:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе общения 25 сентября с лидерами думских фракций, заявил, что не будет давать прямых указаний правоохранителям по делу депутата иркутского парламента, сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вопрос об опальном депутате главе государства задал лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Сын Левченко сидит уже ровно год. Полгода не ведут никаких следствий, всех выпустили. У него двое детей, маленького он и на руках не держал. Его надо выпустить, 250 депутатов обратились к вам. Пусть сидит под домашним арестом, но нечего в тюрьме держать».

"Геннадий Андреевич, вы знаете, что я прямых никаких указаний правоохранительным органам по таким вопросам не даю, но тем не менее, как по должности гарант соблюдения прав человека и конституции, я посмотрю на это еще раз», — отметил Владимир Путин.

Президент напомнил: «Представители ведущей политической силы, «Единой России», если они нарушают закон, к ним предъявляют очень строгие требования, некоторые до сих пор находятся в местах лишения свободы. Я не понимаю, почему мы должны делать исключение для Компартии и ее представителей».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года был задержан сын бывшего губернатора — Андрей Левченко, который был областным депутатом. В основу расследования уголовного дела легла реализация программы модернизации лифтов в регионе. кропания «Звезда», которая на сегодня обанкрочена, была подрядчиком по ряду госконтрактов, но её исключили из реестра и расторгли контракты.

Были обнаружены нарушения, в том числе при участии в тендерах. «Звезда» попыталась через суд взыскать крупную сумму с фонда за разрыв контрактов, но неудачно. В августе 2020 года компания также проиграла иск прокуратуре, с которой требовала 2,6 млн рублей якобы причинённых убытков.

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В апреле 2021 года Левченко-младший объявлен банкротом и в отношении него ввели последний этап несостоятельности — реализацию имущества гражданина.

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По итогам единого дня голосования 19 сентября 2021 года, Левченко-старший был избран в Госдуму.

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